Descrizione evento: Festeggia il nuovo anno e dai il benvenuto al 2018 con un pranzo di Capodanno speciale presso il Gattopardo Ricevimenti ad Altamura (Bari). Il modo più esclusivo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno è quello di concedersi una giornata speciale con tanto divertimento e buona musica. Per il giorno più speciale dell’anno, il Primo Gennaio 2018, Il Gattopardo ha in serbo per te una menu’ speciale, ideato appositamente per questa occasione cosi importante, accompagnato da musica dal vivo, animazione e tanto divertimento.. “assicurato” !



Scopri il menu': http://bit.ly/2BCTMOM



Il Gattopardo Ricevimenti

S.P. 18 Km 0,350, 70022 Altamura BA

http://www.ilgattopardoricevimenti.com/