Puglia in festa

Descrizione evento: ? CAPODANNO AVVENTURA IN CHALET SUL POLLINO!



?La leggenda narra di un rifugio montano bloccato nella neve, nel periodo di CAPODANNO ... e il Team Pugliavventura & Dirigo è pronto a portare in dono in quel fiabesco luogo tanta festa e adrenalina...

Un rifugio solo per noi, una vera avventura tutta nostra...?



???? Save the date:

30 e 31 dicembre, 1 Gennaio



--------------------



? il riassunto è questo qui

2 Pernotti con Colazione, Cena + Cenone! Ma anche 100% Fuoristrada, Snow-trekking, Musica, Baldoria, Fuochi D’Artificio, emozioni sulla Neve, Maschere e Trombette! ;)



? la destinazione?

Il Rifugio Montano a Piano di Novacco.

Struttura completamente riscaldata e provvista di baite con camere matrimoniali, triple e quadruple.

Il rifugio è isolato, raggiungibile solo in fuoristrada e la lista dei divertimenti è lunghissima, tra sentieri in 4x4, trekking sulla neve e una festa di fine anno come i vecchi tempi!



???? UNISCITI AL GRUPPO, PARTECIPA ALL' EVENTO! CHIAMA ADESSO IL 377 4454588 PERCHÉ SIAMO GLI SPECIALISTI DELLE VERE ESCURSIONI AVVENTURA IN PUGLIA E DINTORNI...



----------------



?? QUOTE DI PARTECIPAZIONE



PUOI UNIRTI A QUESTA ORIGINALE ESPERIENZA

CHE COMPRENDE:



? andata e ritorno in fuoristrada LAND ROVER (partenza Monopoli)

? uso esclusivo delle auto

? carburante e corso di guida avanzanto sulla neve

? due pernotti in struttura, una cena, un cenone full optional, 2 colazioni e pranzi al sacco.

? Accompagnatori

? Assicurazione RC auto



???? CON UN CONTRIBUTO SPECIALE DAL VALORE DI 290 EURO A PARTECIPANTE.



BONUS: Per chi volesse unirsi con il proprio fuoristrada il prezzo si riduce a EURO 240.



Noi ti daremo una ricca esperienza positiva, perché la Natura selvaggia che vedrai è ciò di cui hai bisogno per SBALORDIRTI! INOLTRE LA FESTA DI CAPODANNO IN BAITA, CIRCONDATI DALLA NEVE, SARA' UN EVENTO MEMORABILE!!

Garantiamo personalmente che rimarrai soddisfatto

..........................................



? COME PRENOTARE



? TELEFONICAMENTE: 377.4454588 (dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19)



? EMAIL: info@pugliavventura.com



........................................



Adunata giorno 30 Dicembre 2017 ore 7:00AM

Stazione di Servizio ENI, Viale Aldo Moro 57, Monopoli

Ritorno giorno 1 Gennaio 2018 ore 9:00PM

Org. Tecn: gaia service srls



Ultima occasione per prendere parte alla Festa più Adventure che c'è!





? BE CURIOUS, STAY ACTIVE, THINK ADVENTURE!