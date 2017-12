Puglia in festa

Descrizione evento: L’associazione amici di ciporrelli organizza il 5 gennaio il falò NONN ,un’antichissima tradizione, dove si avrà l’occasione di degustare prodotti tipici e dolci natalizi, aspettando la befana. Durante la serata ci saranno il gruppo di musica popolare “ I CIPURRID” tutto a ritmo di pizzica, quadriglia e TANTi ALTRI ARTISTI . Vi aspettiamo in contrada ciporrelli-monopoli

per raggiungerci S.P castellana grotte (per la selva di fasano) – antonelli.

PER INFO 328 95 40 202

c.da ciporrelli – Monopoli (Bari)

5 gennaio 2017 ore 20

ingresso libero

