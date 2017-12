Puglia in festa

Descrizione evento: Rassegna fotografica FotoSintesi (Volume II: Castello Carlo V di Monopoli) a cura di Domenico Fornarelli promossa dall'Associazione culturale AggregARTI L’Associazione culturale AggregARTI è nata con la finalità di stimolare l’espressione artistica e promuovere la diffusione dell’arte attraverso iniziative di formazione, realizzazione di rassegne e partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca e sperimentazione. Nell’ambito delle proprie attività, l’associazione promuove la Rassegna Fotografica FotoSintesi, una Kermesse che ha esordito il 26 Agosto 2017 nella cornice della Galleria Comunale SpazioGiovani del Comune di Bari ed ha avuto una buona risonanza mediatica. Dopo due anni di attività come docente in ambito fotografico, è nata la volontà di unire i punti, ossia di sintetizzare e mettere in mostra i risultati con i partecipanti rivenienti dall’erogazione delle seguenti attività: "Corso di Fotoritocco | Dallo scatto alla pubblicazione", "Laboratorio di camera oscura", "Seminario di camera oscura", "Workshop di Ritratto", "Workshop di Light-paiting", "Workshop d'Illuminazione artificiale: ritratto, still-life e light-paiting", "Corso fotografico di base di tecnica e linguaggio", "Corso fotografico avanzato di tecnica e linguaggio". Ciascuno dei partecipanti è stato inviato durante le rispettive attività ad intraprendere, parallelamente alle lezioni frontali, un percorso fotografico, che ha portato a realizzare opere consapevoli: c’è chi ha prodotto uno slide-show, chi un libro, chi una serie/racconto, chi uno scatto emblematico, ambiguo ed evocativo. Gli autori dei contributi visuali sono: - Alessia Cavallari - Alessia Partipilo - Angela Mongelli - Antonio Giunta - Caterina Pepe - Cristina Polizeli - Domenico Fornarelli - Floriana Zaccaro - Isabella De Santis - Laura Scalera - Luana Verdegiglio - Marco Coppola - Marco Scigliuolo - Mariana Desimini - Marilena Pannarale - Massimo Mizzi - Maurizio Patano - Orante Sforza - Ornella De Carlo - Patrizia Di Lorenzo - Rafael La Perna - Rita Lorenzo - Rossana Tursi - Rossella Mele - Santina Di Corato - Vito Rubino Gli autori dei contributi verbali e performativi sono: - Domenico Fornarelli - Rosanna Mele - Domenico Caterina - Rita Lorenzo - Stefano Turi - Marco Scigliuolo - Orante Sforza - Patrizia Di Lorenzo - Rossana Tursi Dopo il primo appuntamento, la prossima tappa della Rassegna Fotografica FotoSintesi si terrà presso il Castello Carlo V di Monopoli dal 13 al 21 Gennaio 2018. Nuovi contributi visuali, un Workshop di Ritratto, una Lezione di Tango, un Cineforum, una Serata di Tango, una Presentazione dei Corsi di Fotografia, una Tavola Rotonda dal titolo "Armonie" con contributi verbali e performativi farà da cornice ad una mostra fotografica collettiva. In sintonia con la mission associativa la rassegna ha l’intento di portare il fulcro della attenzione verso il visitatore che ne diventa il vero protagonista, favorendo lo sviluppo dei rapporti relazionali in un contesto sociale diffuso, quale calamita per l’avvicinamento dei visitatori al mondo artistico e consentendone di assaporarne il gusto di produrre o esserne parte. ______________________________________________________ CALENDARIO EVENTI Sabato 13 Gennaio 2018 - Ore: 18:00-22:00 - VERNISSAGE DELLA RASSEGNA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/128797911124841 Domenica 14 Gennaio 2018 - Ore: 10:00-20:00 - WORKSHOP DI RITRATTO https://www.facebook.com/events/1307367679369811 Domenica 14 Gennaio 2018 - Ore 18:00-21:30 - LEZIONE DI TANGO https://www.facebook.com/events/401396036946908 Lunedì 15 Gennaio 2018 - Ore: 18:00-22:00 - PRESIDIO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/222656018274894 Martedì 16 Gennaio 2018 - Ore: 18:00-22:00 - PROIEZIONE E CINEFORUM: "PECKER" https://www.facebook.com/events/1539804549428635 Mercoledì 17 Gennaio 2018 - Ore: 18:00-22:00 - PRESIDIO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/137015110330348 Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ore: 18:00-22:00: PRESIDIO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/2021802764743993 Venerdì 19 Gennaio 2018 - Ore 18:00-22:00: OFFERTA FORMATIVA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/142231883095228 Sabato 20 Gennaio 2018 - Ore: 10:30-13:30 - PRESIDIO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/151885522231332 Sabato 20 Gennaio 2018 - Ore: 18:00-22:00 - TAVOLA ROTONDA (TEMA: ARMONIE) https://www.facebook.com/events/131241387525984 Domenica 21 Gennaio 2018 - Ore: 10:30-13:30 - PRESIDIO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/1355636974563692 Domenica 21 Gennaio 2018 - Ore: 18:00-20:00 - FINISSAGE DELLA RASSEGNA FOTOGRAFICA https://www.facebook.com/events/629092624093183 Domenica 21 Gennaio 2018 - Ore: 20:00-23:59 - MILONGA AL CASTELLO https://www.facebook.com/events/371636989915592 ______________________________________________________ Contatti: Associazione culturale AggregARTI e-mail: a.c.aggregarti@gmail.com cellulare: +39 389 6403614