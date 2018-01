Puglia in festa

Descrizione evento: La pubblicazione del Libro di Poesie "Sinfonie del Profondo" edito da " Cervino Edizioni" nasce in seguito al progetto avviato nell'ambito delle molteplici attività del Centro Culturale Polifunzionale di Trani dal giugno 2017.



In occasione della mostra "Da Manet a Tode", un cittadino tranese, amante della scrittura, entrato da subito nel pieno della vita culturale del Palazzo delle Arti "Beltrani", corona il suo sogno di scrittore entrando in contatto con il Maestro William Tode, il Prof. Angelo Calabrese e la "Cervino Edizioni".



Per l'occasione interverrà il Prof. Angelo Calabrese, critico d'arte e giornalista, che dialogherà con l'autore.