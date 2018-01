Puglia in festa

Descrizione evento: “Giorgio Rosa is the new Black” – spettacolo di Improvvisazione Teatrale a Lecce

Improvvisart presenta “Giorgio Rosa is the new Black”, spettacolo di Improvvisazione Teatrale con Giorgio Rosa, attore e formatore di QFC Roma e gli attori della Compagnia Improvvisart.



Sabato 13 gennaio (ore 21:00 – ingresso € 6)le Officine Culturali Ergot ospiteranno il primo spettacolo di Improvvisazione Teatrale del 2018, portato in scena senza testo né scenografia.

Giorgio Rosa è un uomo carismatico, imprevedibile e misterioso. É stato condannato, forse ingiustamente, a scontare quindici mesi di detenzione ad Ergot, un carcere di massima sicurezza gestito dal Dipartimento Federale di Correzione, per un brutto fatto avvenuto dieci anni prima. Dietro le sbarre, Giorgio Rosa (r)incontrerà altri uomini e donne, le cui storie, improvvisate e suggerite dal pubblico, verranno raccontate tramite l'utilizzo di flashback.

Riuscirà Giorgio Rosa a sopravvivere? Per farlo avrà una sola chance: improvvisare!



“Giorgio Rosa is the new Black” – Spettacolo di Improvvisazione Teatrale

Sabato 13 gennaio – ore 21:00

Officine Culturali Ergot – p.tta Falconieri 1/b, Lecce.

Ingresso € 6,00. Info e prenotazioni al 328.7686080.

www.improvvisart.com