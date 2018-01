Puglia in festa

Descrizione evento:

Sabato 20 gennaio

VILLANOVA WINTER FEST 2018

- CAMERA in concerto (Campania, Italia)

- RADIANT BABY (Montrèal, Canada)

- DJ SET

Villanova – Via Basento – Pulsano (Ta)

Start ore 23.00 - Ticket 5 €

Ingresso gratuito per chi cena / Prenotazione tavoli: 3406592744

Infoline: 3384273389

-----------

CAMERA è un progetto di musica prevalentemente strumentale che vede la collaborazione dei musicisti Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio Arcieri con l'attore e regista Luigi Morra. Insieme lavorano alla composizione di musiche per lavori teatrali, dando spazio (specie in studio) all'utilizzo di più strumenti, e si esibiscono il live performance che in molti casi vedono la partecipazione di attori e altri artisti. Nel loro sound, linee melodiche di archi o di pianoforte, incontrano un universo rock dalle influenze psichedeliche, tra batteria e cordofoni acustici filtrati da moog e delay.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=46pPrPE06Ys&t=4s

-----------

RADIANT BABY (evento in collaborazione con Pelagonia e Internecional).

Proviene da Montreal, Canada, il progetto musicale RADIANT BABY, in tour europeo, guidato dal poliedrico frontman Felix Mongeon, capace di ri-attualizzare l’immaginario e lo stile anni ‘80, da cui trae ispirazione, attraverso sonorità synth-pop, new wave, disco-pop, festose e colorite, ricche di riferimenti alla pop-art di Keith Haring e al movimento socio-culturale di Memphis. Dopo due anni di intensa attività live dove ha condiviso il palco con artisti di fama mondiale tra cui Peaches, Roisin Murphy e Yelle esibendosi al POP Montréal Festival, al Canadian Music Week, al Fashion & Design Festival, Piknik Electronik e allo Slut Island, ha pubblicato lo scorso anno il primo ep “It’s my party” per Lisbon Lux Records mentre è attesa a breve l’uscita del primo full­lenght album di cui ascolteremo alcuni brani in anteprima.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=9KMqaoFVRwA