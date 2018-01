Puglia in festa

Descrizione evento: L’Associazione Tarantinìdion Taranto con la collaborazione di: Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello” Paisiello is my Home; l'Associazione Maria d'Enghien , S. Andrea degli Armeni Domus Armenorum Taranto, Tarantovecchia.org., Assemblea Aperta "Città Vecchia per l'Ambiente" , Info-point Taranto , Associazione Vito Forleo, Associazione Varca d’Ore.



Presenta

"'U CARNEVALE DE NA VOTE quarta edizione"

13 febbraio ore 17.30 Piazza Duomo Città Vecchia -Taranto



“‘A MUERTE ‘U TATE”

sfilata in maschera del martedì grasso

con il PROCESSO e l’antico ed allegorico FUNERALE DEL CARNEVALE



Il corteo sfilerà accompagnati dalla musica popolare per via Duomo, vico Innocentini, via Pentite , via Cava, via De Tullio, la Marina, Via di Mezzo, pendio La Riccia e via Duomo, rivivendo l’allegoria con le maschere tipiche tarantine per ritornare in piazza Monteoliveto .

All’arrivo in piazza Monteoliveto bruceremo ‘u Tate .

SIETE TUTTI INVITATI E CHIUNQUE ABBIA VOGLIA DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE PUO' RIVOLGERSI AL NUMERO: 3479146213