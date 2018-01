Puglia in festa

Descrizione evento: Domenica 28 gennaio con CIME DI RAPE IN TAVOLA avremo l’occasione di trascorrere una giornata all’insegna dei buoni sapori pugliesi identificati nei piatti della tradizione contadina barese. L’evento prevede il laboratorio a tema “Orto in latta” per bambini dai 2 anni in sù ed il tipico pranzo conviviale che contraddistingue gli eventi di Terra d’Incontro con un menù a base di cime di rape. Sarà possibile acquistare in masseria rape bio e olio EVO bio di produzione propria. PROGRAMMA DELLA GIORNATA ore 11.30 – Laboratorio artigianale ORTO IN LATTA

ore 13.30 – Pranzo conviviale “Cime di rape in tavola” (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce, acqua, vino e caffè) Masseria Terra d’Incontro – Domenica 28 gennaio – a partire dalle ore 11.30 Necessaria la prenotazione Costi Bambini – 20 €/bambino (laboratorio + pranzo)

AduIti – 25 €/persona Info e prenotazioni



347 7512300

342 0429982