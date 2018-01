Descrizione evento: SABATO 27 GENNAIO vi presentiamo la prima serata dell'anno del nuovo locale *KLIKÒ Disco & Restaurant* a #Manduria TA (contrada campofreddo - strada per Francavilla F.na) un locale affascinante, lussuoso, grande ed elegante..



- possibilità di cenare in preserata dalle h. 21.00 con pacchetto tutto incluso 18€ compreso ballo !!! ... a seguire...

Doppia sala per ballare:

- House Commerciale

- Pista Latina Americana & Reggaeton



- Start h. 23.00..

Ingresso in Lista sempre con consumazione inclusa,

ridotto 10€ entro le h. 00:30.

- possibilità di prenotazioni Tavolo privè.

*Per info liste e tavoli chiama 3933848179*... Non mancate !







alcuni scatti della prima serata.. inaugurazione 2017:

https://www.facebook.com/pg/promotioneventi/photos/?tab=album&album_id=1872032963063588