Descrizione evento: Sabato 27 gennaio, al Villanova, in via Basento a Pulsano / TA:

LIBERA NOS A MALO in tributo a LIGABUE



I Libera Nos A Malo nascono da un idea di Andrea Lupoli, voce e leader del gruppo di questa band che da anni spopola nei locali della Puglia. Una voce incredibilmente simile a quella del Luciano Nazionale, suoni ed arrangiamenti fedeli a quelli della band che ha accompagnato Ligabue nei suoi successi musicali.



A seguire dj set con CIRO MERODE e LELLO SANTORO



Start ore 23.00

Ingresso gratuito per chi cena, per prenotazione tavoli: 3406592744

Ticket solo spettacolo 5 €

Infoline: 3384273389