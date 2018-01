Puglia in festa

Descrizione evento: Anche quest'anno la Signora del Carnevale casamassimese è pronta a sfilare e inondare il paese di colore e divertimento. La sfilata di gruppi mascherati provenienti da tutta la provincia, portatori di gioia e colore, e i carri allegorici dei grandiosi maestri cartapestai casamassimesi anticiperanno la grande e intramontabile Pentolaccia che, al calar del sole, si aprirà per donare sorrisi e doni a tutti i presenti.



Per l'edizione numero 41, il comitato organizzatore propone una nuova ed entusiasmante veste per l'evento più allegro e amato dell'anno: dopo la caratteristica e tradizionale sfilata sul corso principale, i gruppi mascherati e l'intrattenimento itinerante faranno il loro ingresso nel "Paese Azzurr o delle Meraviglie" dove, tra una favola e l'altra, si esibiranno in simpatiche coreografie, spettacoli, concerti, a cura di scuole, associazioni, artisti di strada, nelle piazzette e vicoli del bellissimo borgo medievale, detto appunto Paese Azzurro per il tipico colore della calce che riveste gran parte delle case.



In Piazza Aldo Moro, invece, potrete ammirare i carri che sostano, visitare il mercatino delle favole e assaggiare tipico “cibo da strada” dei truck food, che faranno da cornice all'apertura della Pentolaccia.





PROGRAMMA



---Sabato 17 febbraio

Partenza alle ore 15,00 da via Bari verso piazza Moro

Arrivo nel Paese Azzurro alle ore 17,00

Esibizione gruppi mascherati e scenografie in cartapesta



---Domenica 18 febbraio

Partenza ore 15,30 da piazza Plebiscito

Apertura Pentolaccia ore 19,30 in piazza Moro

Esibizione gruppi mascherati e scenografie in cartapesta



ENTRAMBI I GIORNI:

Carri allegorici & gruppi mascherati

Street Food in Piazza Aldo Moro

Il Mercatino delle Favole - mercatino artigianale

Laboratorio di realizzazione muppets

Mostra "Marc Chagall. Le Favole" a Palazzo Monacelle

Musica itinerante e live concert



L’obiettivo è sempre quello di “colorare” le vie del paese per vivere due giorni di follia. Le uniche regole per partecipare alla manifestazione sono quelle di indossare un sorriso, possibilmente una maschera, lasciare a casa tristezza e negatività e farvi catturare dall'allegria!