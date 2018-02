Descrizione evento: Sabato 17 febbraio, al VILLANOVA, in via Basento - Pulsano (TA): cena spettacolo con The Lounge Duet live.



"THE LOUNGE DUET " progetto musicale che spazia dagli standard jazz alle hit del momento,il tutto rivisitato per creare una atmosfera lounge.



Prenotazione tavoli x la cena: 3406592744

Start ore 22.00 - ingresso libero