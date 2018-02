Descrizione evento: Sabato 24 Febbraio #Klikò Ristorante&Disco #MANDURIA presenta:

doppia zona per ballare, 2 ospitate speciali, tutto in una notte!!!

- AREA DISCO:

il dj resident from Isola Beach Guest Mr.Alessandro Levante DJ special partner Isola Beach Porto Cesareo ;

- PISTA LATINA: Ospiti Speciali e campioni nel mondo I FRATELLI BERARDI + Guest dj DAVIDINO Davide Epifani.

start h. 23:00:

INGRESSO IN PROMOZIONE entro le h.00:30 consumazione inclusa!

possibilità di prenotare Tavoli Privè oppure

Cena Spettacolo in preserata start h 21:00 pacchetto All inclusive compreso ingresso in Disco.

PER INFO E PRENOTAZIONI 393.3848179



Klikò Disco&Restaurant:

contrada campofreddo - s.p.96 Manduria>Francavilla F.na

MANDURIA (TA)