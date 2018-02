Puglia in festa

Descrizione evento: Carissimi amici e carissime amiche,



lo scorso 26 ottobre è stata approvata in via definitiva al Senato la nuova legge elettorale, Rosatellum bis, che prende il nome dal suo ideatore, il capogruppo del PD alla Camera dei Deputati Ettore Rosato.



In vista delle ormai imminenti elezioni nazionali del 4 Marzo, l’associazione socio – culturale “Città Nostra” e l’associazione studentesca “M.U.R.O.” (Movimento Universitario Regionale Omega), col fine di informare i cittadini sul nuovo sistema elettorale, hanno deciso di organizzare un convegno a scopo informativo e chiarificatore sulla neonata legge elettorale.



Per evitare talk show e comizi elettorali dai quali ogni giorno veniamo letteralmente inondati attraverso slogan e promesse elettorali, si è deciso di coinvolgere in questa iniziativa due stimati docenti universitari del Dipartimento di Giurisprudenza di Bari: la prof.ssa Marina Calamo Specchia, docente di Diritto Costituzionale Comparato, e Nicola Colaianni, magistrato di Cassazione e docente di Diritto Ecclesiastico.



L’evento vedrà l’introduzione di Francesco Paolo Berlen (redattore di “Città Nostra” nonché consigliere di Interclasse del dipartimento di Giurisprudenza) e l’intervento di Marco Ungaro che porterà i saluti dell’associazione Muro. Modera Giuseppe Grieco , giornalista pubblicista.



Nel corso della serata verrà fatto un breve excursus evolutivo sulle leggi elettorali e sulla loro incidenza sulla forma di Governo, per poi inquadrare la nuova legge elettorale all’interno del nostro panorama costituzionale, considerandone altresì le possibili ragioni di incostituzionalità, visti i ricorsi presentati.



Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento - tra i vari attori interessati - su un tema, quello della legge elettorale, che potrebbe rappresentare un’opportunità di recupero dell’educazione civica, pertanto auspichiamo la vostra gradita partecipazione.



Cogliamo l’occasione per esprimere i nostri più cordiali saluti.



Associazione Socio – Culturale “Città Nostra” e Associazione Studentesca “M.U.R.O”