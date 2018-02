Puglia in festa

Descrizione evento: ? TRACCE DI PIETRA

(Alla scoperta dell' archeo-sito della VIA TRAIANA & degustazione d'olio presso la MASSERIA STORICA 'MACCARONE' )



???? SAVE THE DATE:

Domenica 4 Marzo, ???? meeting ore 10.00



Questa Domenica riscopriremo il FASCINO DELLA ROCCIA: le pietre sono mute testimoni dello scorrere del tempo, su di esse portano i segni di eventi ambientali, popoli e storie susseguitesi nel corso di millenni…



? COMPRENDE:



• VISITA GUIDATA NATURALISTICA / ARCHEOLOGICA

• ESPLORAZIONE DEL SITO STORICO DELLA "VIA TRAIANA"

• GUIDA / ACCOMPAGNAMENTO

• ACCESSO ALLA MASSERIA STORICA 'MACCARONE'

• DEGUSTAZIONE TECNICA DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA + DIDATTICA

• VISITA IN FRANTOIO

• OLTRE 3 ORE DI ESCURSIONE



-----------------------------



? Location: loc.Capitolo (Monopoli) + Loc. Carbonelli (Fasano)

? Durata: circa 3 ore.

? Livello: Turistico (T)

? Attività per Famiglie; Età consigliata: 8+

? Anche Fido può partecipare: SI

? Punto di incontro: loc. Capitolo, Area parcheggio Torre Cintola / Torre Cafè

? GPS: 40.914968, 17.343359

? Google Maps: http://bit.ly/2AcgZpB

? Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo e la sezione ? “???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



-----------------------------



? COSA VEDREMO



Pugliavventura vi accompagnerà sulla costa rocciosa del Capitolo (Monopoli), dove ripercorreremo un tratto dell’antico tracciato della immortale VIA TRAIANA: questa via fu fatta realizzare dall’imperatore Traiano tra il 108 e il 110 d.C.

I romani erano grandi costruttori di strade, di cui ammireremo ancora oggi i solchi nella roccia calcarea, scavati dai carri nel loro continuo andirivieni…



Nel nostro percorso vedremo anche la Torre di San Giorgio e Torre Cintola, delle torri di vedetta costruite in tufo locale per sorvegliare la costa dalle continue incursioni dei Turchi, tra il XV e il XVII secolo; qui, tra la rigogliosa vegetazione mediterranea si apre lungo la roccia la cripta rupestre di San Giorgio, interamente scavata a mano nella roccia!



? RISCOPRI CON NOI UN’ALTRA “PERLA” NASCOSTA DI PUGLIA…



Dopo la visita sul litorale ci sposteremo (a pochi minuti di auto) e raggiungeremo (in territorio di Fasano) la MASSERIA MACCARONE (XV sec. Circa), uno dei più maestosi esempi in zona di masseria fortificata con tanto di casa padronale.

Guidati dagli ospitali padroni di casa, esperti olivicoltori da generazioni, entreremo nel frantoio di famiglia (XVIII secolo), costruito anch’esso in pietra locale, dove i proprietari ci forniranno informazioni utili sulla lavorazione dell’olio d’oliva; il tutto sarà coronato da una DEGUSTAZIONE TECNICA DI SVARIATI TIPI DI OLIO EXTRAVERGINE!

(PRODOTTO DAGLI ALBERI DELLA MASSERIA, QUINDI A KM ZERO)



L'olio ti regalerà sapori introvabili. I nostri tecnici ti faranno capire come si scoprono le caratteristiche organolettiche che hanno donato a questo bene prezioso l'appellativo di "ORO LIQUIDO".



Consigli: è obbligatorio munirsi di scarpe da trekking o da ginnastica robuste; utile zainetto con almeno 1/2 litro di acqua e k-way. Vestiario sportivo consono alla stagione.



----------------------------------------------------



???? QUOTE DI PARTECIPAZIONE



PUOI PRENDERE PARTE ALL'ESCURSIONE COMPLETA, COMPRENSIVA DI:



? Guida esperte a tua disposizione

? Accompagnamento di Naturalisti

? Visita all'archeo-sito

? Visita ai frantoi della masseria storica

? Didattica specifica ecologica/ambientale/storica

? Laboratorio didattico: come si produce l'extravergine di oliva



???? CON UNA QUOTA DAL VALORE DI 10 EURO A PARTECIPANTE

(da conferire sul posto, all’atto dell’iscrizione all’escursione)



POSTI LIMITATI E SELEZIONATI. RISERVALI ORA!



???? POSTI LIMITATI E SELEZIONATI. RISERVALI ORA!



..........................................



? COME PRENOTARE



???? TELEFONICAMENTE: 377.4454588 (10/13 - 16/19)

???? EMAIL: info@pugliavventura.com

???? ONLINE: accedi qui ????

http://bit.ly/prenota-facile



..........................................



???? DESCRIZIONE ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE E CONSIGLI:



• Tipologia: Visita guidata in frantoio, masseria + passeggiata costiera (archeo-sito)

• Durata: circa 3 ore

• Incontro ore 10,00

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo, il pagamento e il briefing informativo (di solito 15-20 min.) procederemo con l’escursione.

• Livello attività: TURISTICO

• Equipaggiamento e consigli: SCARPE DA TREKKING O SCARPE DA GINNASTICA ROBUSTE. Non sono ammesse scarpe di altra tipologia. Indumenti sportivi.

• Consigliato: k-way, zainetto con acqua (almeno mezzo litro a testa) e spuntini energetici o mini pranzo a sacco (esempio: snack, frutta secca, ecc), macchina fotografica.

• l’ITINERARIO PREVEDE: percorrenza su tratto costiero, scogliera dell'archeo-sito della via Traiana, spostamento in auto propria verso Masseria MAccarone e visita guidata/degustazione tecnica di olio extravergine in frantoio.



? All’escursione, APERTA A TUTTI, sono invitati i soci di Pugliavventura, i soci Endas, i tutti coloro che desiderano partecipare e conoscere le attività escursionistiche di Pugliavventura. Si consiglia l’attività ad escursionisti non in età avanzata e con condizioni psico-fisiche sufficienti.



---------------------------------



PUGLIAVVENTURA significa eventi escursionistici originali e diversi dagli altri…



