Puglia in festa

Descrizione evento: APERTURA STRAORDINARIA PROLUNGATA ORE 10.00 – 21.00

PERFORMANCE LIVE DA PARTE DEGLI ARTISTI DEL G. 12



Con la finalità di far conoscere ed apprezzare ulteriormente i dodici grandi talenti della Mostra G.12, all’interno di alcuni spazi dello splendido contenitore museale del Palazzo delle Arti Beltrani, i protagonisti realizzeranno attività artistiche dal vivo per stupire ed affascinare al tempo stesso i visitatori.



La Mostra, nata da un’idea di Dario Agrimi e curata da Isabella Battista, comprende un corpo di opere riferito ad artisti attivi in Puglia e presenta una serie di lavori dedicati alla quotidianità che portano lo spettatore a riflettere sulla realtà e sulla propria condizione sociale. La particolarità di questa mostra molto stimolante è la sua eterogeneità. I lavori in esposizione non sono stati selezionati sulla base di uno stile specifico e non seguono nessun tema unitario ma sono il risultato di un insieme di esperienze ed estetiche molto diverse, a volte, anche in contrasto tra loro.



I Protagonisti della collettiva sono:

Damiano Azzizia

Paolo Notaristefano

Fabrizio Riccardi

Giuseppe Marinelli

Lorenzo Galuppo

Marco Carrieri

Lisa Cutrino

Angela Lazazzera

Federica Claudia Soldani

Raffaele Vitto

Ivana Lorusso

Rita Scarola