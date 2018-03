Puglia in festa

Descrizione evento: Venerdì 16 Marzo, alle 21.00, l’attore e regista Carlo Dilonardo e la pianista Barbara De Paolis saranno i protagonisti dello spettacolo teatral-musicale “E ho detto (quasi) tutto. Tutto quello che c’è da sapere su uomini e donne”.

«“E ho detto (quasi) tutto” – dichiara Dilonardo - è un viaggio, attraverso poesie, racconti, aneddoti, canzoni nell’universo maschile e in quello femminile. Un reading musical-teatrale molto particolare in cui, per esempio, alcune famosissime canzoni vengono recitate o lette portando lo spettatore in un’altra dimensione sonora e percettiva. Incontreremo sulla scena Gaber, Totò, Salemme, Mia Martini, Modugno e tanti altri artisti. Lo spettacolo si avvale della collaborazione di Barbara De Paolis, pianista di origini romane, con la quale – continua Dilonardo – proprio per un passato romano in comune abbiamo creato una bella complicità artistica. Grazie a questa sinergia, pur avendo già debuttato qualche anno fa, abbiamo allestito una nuova versione con tante altre novità!»

Possiamo garantire – assicurano gli artisti – che sarà una piacevole serata, in cui non mancheranno risate e momenti di riflessione.



L’evento si svolgerà presso il Caffè Letterario “Undercover”, in Via Pacinotti 1, a Martina Franca che per una sera si trasformerà in un vero e proprio teatro. Ingresso: euro 8,00. Info e Prevendita presso Undercover oppure telefonando al numero 347.253.72.34.