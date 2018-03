Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 3 marzo al Villanova di Pulsano (Ta) per il quarto appuntamento del “Villanova Winter Fest 2018”, rassegna diretta artisticamente da Artesia, sarà proposta l’esibizione musicale degli Elephant Claps, gruppo milanese composto da sei elementi, che insieme formano un progetto unico nel proprio genere, la cui caratteristica è la voce, unico strumento da loro utilizzato.



Il soprano Mila Trani, dalle origini tarantine e il mezzo soprano Serena Ferrara, dopo alcune esperienze lavorative hanno deciso di creare un gruppo vocale inserendo altri componenti. Così insieme al contralto Naima Faraò, al tenore Gianmarco Trevisan, al basso Matteo Rossetti, e al beat boxer André Michel Arraiz Rivas, hanno dato vita a questo progetto nel settembre 2015, alternando ritmi e colori afro-funk-reggae-soul-latin-jazze usando soltanto aria, pressione e corde vocali. La band si è fatta conoscere inizialmente a Milano e dintorni, nel circuito indipendente. Nel giugno 2016 ha partecipato al “Solevoci International a cappella festival”, vincendo nella categoria pop e ottenendo inoltre i premi “miglior progetto” e “miglior arrangiamento” per il brano “L’ov”. A ottobre 2016 partecipa a TEDx Milano presso il Teatro Dal Verme, a dicembre apre il concerto dei Marta sui Tubi e a gennaio 2017 la band si è esibita al “London a cappella festival” tra i gruppi fuori gara. Nell’estate scorsa ha vinto il “Arhus Vocal Festival”, il prestigioso festival del Nord Europa dedicato ai gruppi vocali, svoltosi in Danimarca.



Durante la loro esibizione gli Elephant Claps proporranno i brani del loro lavoro discografico, pubblicato ad aprile scorso, composto da nove tracce originali, riassunto della loro esperienza, che comprende vari generi musicali, funky reggae soul jazz, uniti dal groove che non manca mai. Ci sarà molta interazione con il pubblico durante lo spettacolo e anche tante sorprese.



Al termine dell’esibizione live saranno proposte le selezioni musicali dei dj resident del Villanova.



Start ore 22,30

Prenotazioni tavoli. 3406592744

Infoline: 3384273389