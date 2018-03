Puglia in festa

Descrizione evento: PASQUA E PASQUETTA: SPECIALE TOUR ESCURSIONISTICO!



? PASQUAVVENTURA! TREKKING WEEKEND SUL GARGANO

(Canyon Romandato, Vieste trabucchi e grotte, Sentiero dell’Amore e Faraglioni)



? Pronti a vivere 3 sorprendenti giorni di festa alla Grande?

Unitevi a Pugliavventura per vivere una magnifica vacanza all’insegna del cammino in libertà, del GEO-TREKKING e della SPLENDIDA NATURA. ?



???? SAVE THE DATE

Sab. 31 Marzo, Dom. 1 Aprile, Lun. 2 Aprile



-----------------------------------------------



???? INFORMAZIONI GENERALI



• Location: PROMONTORIO DEL GARGANO (Vieste, Ischitella, Baia delle Zagare)

• Durata: 3 giorni - 2 pernotti in Residence a Vieste; COLAZIONE e CENA inclusi

• Tipologia Trekking: livello escursionistico base/medio-facile. Itinerari su sentieri naturalistici litoranei, rupestri e d’altura.

• Età Suggerita: 14+

• Supporto fornito da GUIDE UFFICIALI AIGAE + GUIDE TURISTICHE LOCALI

• Accompagnatore in loco e assicurazione

• 3 GIORNI DI EMOZIONI INDIMENTICABILI ALLO STATO PURO

• Contributo: leggere attentamente tutto il testo informativo

e la sezione ? “???? PROGRAMMA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE”



-----------------------------------------------



? COSA VEDREMO



SÌ! Ce n’è per tutti i gusti: Mare, Monti, Canyon, Sentieri Rigogliosi, Centri Storici; tutte mete con unici comuni denominatori: il cammino, la bellezza, il relax, il gusto. Quest’anno la MAGICA PASQUA ci allieta nelle prime e serene giornate di Aprile, quando la primavera inizia a farsi viva in tutta la sua bellezza e l’aria è tiepida: giornate facili e perfette per scoprire le meraviglie della nostra Terra….



? UNISCITI AL GRUPPO, PARTECIPA AL NUOVO EVENTO ESCURSIONISTICO TARGATO PUGLIAVVENTURA! FAI LA DIFFERENZA E CHIAMA IL 377 4454588



???? ESCURSIONE GIORNO 1? TREKKING COSTIERO: VIESTE E I SUOI “TRABUCCHI” ; circa 4 ore (circa 6 km) livello: Turistico. Il tour consiste in una passeggiata costiera su stradine, mulattiera e sentieri naturali alla scoperta di suggestivi trabucchi e torri di avvistamento del Gargano, nel tratto di costa adiacente a Vieste, ricco di grotte costiere. Durante il percorso gli ospiti saranno coinvolti con storie, racconti e leggende del Gargano.



???? ESCURSIONE GIORNO 2 ? CANYON TREKKING: IL TORRENTE ROMANDATO - circa 4 ore (circa 8 km); Livello Turistico/Escursionistico. L’emozionate percorso vi condurrà alla scoperta del letto di un antico torrente prosciugato, una “forra” preistorica davvero suggestiva! Fiancheggiando imponenti pareti di roccia e selce, tra giochi di luce, natura e suoni in un vero viaggio a ritroso nel tempo e nella geologia garganica.



???? ESCURSIONE GIORNO 3 ? GEO-TREKKING: IL SENTIERO DELL’AMORE, BAIA DEI MERGOLI, BAIA DELLE ZAGARE E FARAGLIONI; circa 3,5 ore (dai 5 ai 6 km) – Livello Turistico. Passeggiata emozionale su uno dei sentieri paesaggistici costieri più belli del Gargano, tra bianche falesie a strapiombo sul mare e scorci di una bellezza entusiasmante! Natura lussureggiante e scenari incredibili per scatti fotografici memorabili!



? LADDOVE GLI ALTRI SI FERMANO, NOI TI PORTIAMO. Unisciti anche TU al gruppo e vieni a SCOPRIRE una Puglia diversa, nelle migliori location del Gargano costiero, fra tornanti e spiagge, strapiombi e boschi. QUANDO SARAI IN TOUR CON NOI, SARAI BEN FELICE DI AVER PARTECIPATO.



----------------------------------------------------



???? PROGRAMMA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE



? Vacanza di 3 Giorni

? Bus GT A/R da Bari

? 2 Pernotti con colazione in Residence a Vieste (Camera doppia, tripla, quadrupla o quintupla in base alla disponibilità)

? 2 Cene (a base di carne o pesce; è previsto menù per vegetariani/intolleranti, comunicarlo)

? 3 ESCURSIONI (Trekking guidati) + 1 Pic Nic degustativo di Pasquetta

? Guida escursionistica AIGAE / Guida Turistica / Guide Locali

? Visite culturali e didattiche ambientali

? Assicurazione outdoor + Accompagnatore in Loco



???? E’ può essere tuo con una quota di partecipazione pari a € 236 a persona (da conferire con bonifico o direttamente in agenzia)



..............................................



*La quota esclude: tutto ciò che non è menzionato nell’elenco la “La quota include”



*IL TOUR È DA INTENDERSI, OVVIAMENTE, TAL QUALE. NON SONO POSSIBILI MODIFICHE O RICHIESTE DI TOUR PARZIALE O CON TRANSFER/HOTEL DIVERSI DA QUELLI PROPOSTI*



? FAI SUBITO TUA QUESTA STRAORDINARIA OCCASIONE DI VALORIZZAZIONE DEL TUO TERRITORIO.

???? POSTI LIMITATI E SELEZIONATI. RISERVALI ORA!



..........................................



? COME OPZIONARE LA PRENOTAZIONE



???? TELEFONICAMENTE: 377.4454588 (10.00/13.00 – 16.00/22.00)

???? EMAIL: info@pugliavventura.com

???? ONLINE: accedi qui ???? http://bit.ly/prenota-facile



*Comunicare nominativo del referente, numero di partecipanti, contatto telefonico ed eventuale presenza di minori.

..........................................



???? PROGRAMMA DETTAGLIATO



???? SABATO 31 MARZO

- 9,00: Raduno e partenza da Bari (Parcheggio Parco 2 Giugno / Viale Einaudi, lato supermercato Famila)

- 12,30 circa: Arrivo a Vieste: Residence Torre Silvana**, check in, pranzo al sacco libero* e relax

- 15,30: Raduno e Inizio ESCURSIONE GIORNO 1

- 19,30 circa: Ritorno in struttura, relax

- 21,00: Cena in ristorante (presso la struttura) e pernotto



???? DOMENICA 1 APRILE, PASQUA.

- 8,00: Sveglia, ritrovo e colazione

- 9,00: Partenza in bus per zona Ischitella, Versante Nord Gargano

- 10,00: Raduno e Inizio ESCURSIONE GIORNO 2

- 13,30: pausa pranzo libero (a sacco*)

- 15,00 circa: fine trekking; possibilità di visita guidata a Rodi Garganico

- 17,30 circa: Ripartenza per Vieste, arrivo in struttura, relax

- 20,30: Cena, post serata tra amici e pernotto



???? LUNEDÌ 2 APRILE, PASQUETTA.

- 8,00: Sveglia, ritrovo e colazione e Check Out

- 9,00: Partenza in bus per Baia dei Mergoli, Vignanotica (Versante Sud-Est Gargano)

- 10,00: Raduno e Inizio ESCURSIONE GIORNO 3

- 13,30: pic-nic di Pasquetta (compreso) sulla spiaggia di Vignanotica e relax in spiaggia nel pomeriggio.

[Se, invece, le condizioni climatiche non sono le migliori: possibilità di pranzo nel ristorante di “Monsignore”*]

- 16,00: raduno e rientro per Bari (previsto per le 20 circa)



--------------------------------------



???? NOTE:



* pranzo a sacco del giorno 1 a carico del viaggiatore.

Pranzo a sacco del giorno 2 (Pasqua) acquistabile presso ristorante della struttura ricettiva Torre Silvana.

Eventuale pranzo al coperto del giorno 3 (Pasquetta) presso ristorante: a carico del partecipante.



** sistemazione in struttura TORRE SILVANA, VIESTE (www.torresilvana.it ) Residence e appartamenti; Si tratta di una villa di campagna nel verde, distaccata dal centro urbano.

A disposizione > camere doppie, triple, quadruple, quintuple.

L'intero complesso (20.000 mq) è ubicato in un secolare uliveto a ridosso di una bellissima collina con vista panoramica.

Contattare la segreteria per conoscere disponibilità ed accoppiamenti.

Ricordiamo che è un viaggio all’insegna dell’avventura! Quindi ci vuole animo d’adattamento per eventuali condivisione degli spazi!



NB: Gli Itinerari escursionistici possono subire modifiche a causa delle condizioni meteo o di altri motivi che a giudizio dell’Organizzatore/Accompagnatore possono compromettere la sicurezza dei partecipanti.



---------------------------------



? BE CURIOUS, STAY ACTIVE, THINK ADVENTURE!

PUGLIAVVENTURA significa eventi escursionistici originali e diversi dagli altri… 100% garanzia di QUALITA' ????



? Vestiario e consigli; le scarpe da trekking sono le più indicate. In alternativa portare scarpe da ginnastica robuste. Non sono ammesse scarpe a suola liscia, da passeggio, o similari. Indossare vestiario comodo (tute, pantaloni da trekking, ecc) e a strati, portare un k-way, eventuali bastoncini da Trekking, zainetto con acqua, pranzo al sacco (per il primo giorno), macchina fotografica. E’ un trekking naturalistico su sentieri battuti, sentieri sterrati, tracce di sentiero e/o passaggi tra vegetazione, sabbia, ambienti umidi, sentieri su scogliere. Il Tour presenta caratteristiche medio-semplici ma a tratti anche impegnative.



? SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI ALL’EVENTO SE IN LINEA CON I SEGUENTI REQUISITI DI BASE:

*essere adeguati al tour escursionistico segnalato (età e condizione psico-fisica compatibili per questo tipo di escursione a base Trekking. Una autovalutazione è necessaria)



? ORGANIZZAZIONE TECNICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA: PROGETTO COLOMBO TOUR OPERATOR, via Lattanzio 107 H, Bari. P.Iva. 07877470729



? LE TUE ESCURSIONI, LA NOSTRA PASSIONE ?

Riserva subito i tuoi posti…...e segui sempre la bussola di Pugliavventura™

? www.pugliavventura.com



? Ci vediamo sul Gargano! ?