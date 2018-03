Descrizione evento:

Start h.10:00, fine evento al tramonto.

INGRESSO CON PREVENDITA di 10 € valida come prenotazione

(Ingresso + Pizza O Brace + Bibita)

Bambini fino a 10 anni ingresso in riduzione 5€

Lunedì 2 Aprile (Via lido bruno - San Vito - Ta)Dalla mattina alla sera divertimento a 360 gradi per tutti Famigla Amici Grandi e Piccini..Mare - Pineta - Zona Solarium - Discoteca - Punti Ristoro (Pizza, Brace o Ristorante al coperto serviti - Zone Barbecue - Pic Nic - 3 Bar - Parco Giochi - Gonfiabili - Baby Park- Campi da Tennis / Calcetto / Pallavolo / Ping Pong / Animazione,/Caccia al tesoro e ben 3 Zone musicali diverse per ballare House / Divertentismo e DanceHall.Una giornata intera di relax, intrattenimento e tanto divertimento adatto a tutte le fasce d'età.