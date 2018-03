Puglia in festa

Descrizione evento: Sabato 31 Marzo, la Notte di Pasqua festeggiala con noi

al Klikò Ristorante & Disco; sarà una grande festa da non perdere... suoni, colori, animazione e la magia dell'estate della Top Disco salentina, farà tappa a #Manduria in provincia di #Taranto con il party ufficiale targatoRIOBO GallipoliOnTour.. Guest dj Savi Vincenti ..e se l'estate si avvicina noi saremo pronti ad accoglierla.. non mancate!!!!!!!!!



Gadget ufficiali Riobò (cappellini, magliette e accessori vari) saranno distribuiti durante la serata;



- start h.21:00 possibilità di venire a cenare in preserata con pacchetto cena/spettacolo a menù fisso tutto incluso.

- dalle h.23:00 ingresso in promozione con consumazione inclusa da richiedere al vostro Pr di riferimento.



per info, liste, tavoli cena e privè chiama al 3933848179



klikò

contrada campofreddo - s.p.96 Francavilla Fontana > MANDURIA (TA)