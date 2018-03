Puglia in festa

Descrizione evento: Pasqua 01.04.2018 / Pasquetta 02.04.2018

Apertura alle 20 – Chiusura alle 12 del 03.04.2018

Si parte il 01/04/2018

La location è l’agriturismo “Il Pastore”

Come arrivare?

Prendere l’uscita Trani centro, proseguire per Corato e girare al cartello “Azienda Agricola Il Pastore” 75, ctr. Lamacupa, Trani, BT 76125

Dove alloggiare?

Sentiti libero di portare fornelli o barbecue da campeggio, il telo da pic-nic, le tende, camper, roulotte e ciò che vuoi. Potrai campeggiare tranquillamente all'interno della struttura. Disponibile anche un zona food dove troverai panini, carne alla brace e verdure grigliate. Presente anche la zona bar con birra e cicchetti, oltre a cocktail e strong-beer.

Unisciti alle partite di calcio, pallavolo, frisbee e 1,2,3 stella.

Se vieni da Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Marche, Lazio e Abruzzo e altre regioni d'Italia la prima birra la offriamo noi

Le bancarelle sono le benvenute, chiunque voglia può contattare tramite Facebook gli organizzatori e prenotare il proprio spazio espositivo.

Respect nature - respect yourself

L’evento si terrà anche in caso di pioggia all'interno della struttura al chiuso.

Agriturismo “Il Pastore”

Info: 3293156732 - 3474104505

IL FESTIVAL INIZIERÀ IL GIORNO 1°APRILE E FINIRÀ IL 3 ALLE 12.



Ogni zona sarà suddivisa in diverse aree:

Techno

Play Go, Basiski Aka Anoma, Beat And Kill N.B.T Rome, Enea (Dj Track), Frinky Franky, Splattek, V.F.K.S.A. Aka Fractal, Asmod, Tripper, Tonna, Konveyor, Visel

Area Reggae / Dancehall

Mamma Marja , Don Ciccio, Zio Pino, Papa Miky, Santè, Lady Roo

Secondo Giorno



Area PSY TRANCE

Egorythmia| From Iono-Music

https://www.facebook.com/EgorythmiaMusic/

https://soundcloud.com/egorythmia

Egorythmia è Boban Lazovski, originario di Skopje, in Macedonia, ed è un artista di spicco nell'equazione Progressive Trance. Nel 2001 ha iniziato a diventare un DJ e un promotore di feste.

Nel 2008 ha pubblicato il primo EP con la Iono Music “Night Sight”.

La sua passione per i reami progressivi è dovuta principalmente alla sua capacità di essere flessibile con il metodo che ha modellato e di aggiungere componenti come House e Techno per portare le sue emozioni e sentimenti al punteggio più alto possibile.

Da quell'ingresso alla comunità Progressive Trance e alla Iono Music Family, ha pubblicato molte altre perle e gemme in varie etichette importanti come Iboga, Blue Tunes, Plusquam ed Echoes.

A seguire

Lulù ( Marvel Booking ), Maya ( Yellow Sunshine Explosion / Technoexperience ), Autel ( Indali Rec / Quantum Digits Rec ), Christo ( Indipendent ), Sbio ( Psylosophia ), Mwanga ( Psylosophia ), Akuaryo ( Polena Records ), Ernya( CVR / Insomnia Crew ), Frasco ( Insomnia Crew ),Jahno ( Interface Records ), T-Trance ( Independent ), Uppitch ( Indipendent ), Synt3x ( Basic Records ), Yannis Reloud ( Indipendent )



Area DUB / REGGAE / ROOTS / HIP HOP

Bari New Rockers, 16 Monkey Armata



01.04.2018 Area Tekno + Area Reggae Dancehall

02.04.2018 Area Psy-Trance Goa + Area Dub Reggae

Ticket d'ingresso 15 euro bracciale che vale 2 giorni oppure 10 euro un giorno solo acquistabile in prevendita (consigliato) oppure al botteghino il giorno stesso del Festival.

Sei un dj EMERGENTE O produttore di musica psy-trance - tekno - electro?

Vuoi collaborare con FLUXUS EVENTI inviaci un sms al numero 3293156732 dove dovrai inserire:

Nome d'arte, genere (dettagliato), città d'appartenenza e link per scaricare una tua selezione produzione ESEMPIO:

Annatek - Hardcore - Brindisi - www.setannatek.it

Durante le nostre serate daremo la possibilità a DJ emergenti di esibirsi