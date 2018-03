Villanova Via Basento s.n.c.

Descrizione evento: Sabato 17 marzo, al Villanova (via Basento - Pulsano/TA):

omaggio alla musica d’autore con LE3CORDE, live.

Line up:

Giusy Di Meo (voce e chitarra)

Alessandro Martina (basso).



La serata si svolgerà in zona taverna.

Start ore 22.30 - Ingresso libero.

Prenotazioni x cena: 3406592744