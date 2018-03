Villanova Via Basento s.n.c.

Descrizione evento: Sabato 31 marzo, al Villanova, via Basento - Pulsano/TA: EASTER PARTY 2018

Siamo finalmente in primavera, è Pasqua ed abbiamo una gran voglia di far festa.



-------------



ZONA TENDA

Live:

MAMA MARJAS

FIDO GUIDO

RAIULLI & GIOVANE ROSA

CHART STARBOY

BREEZY



Selection:

CONGO

SAVER

RUBIO

LELLO SANTORO



-------------



ZONA TAVERNA

Selection:

CIRO MERODE

PSYCHOCANDY

DJ PEG



-------------



Infoline: 3384273389 - 3343654884

Prenotazioni zona ristorante: 3406592744

Start ore 22.30 - ingresso gratuito x chi cena

Ticket spettacolo: 5 € entro la mezzanotte - 6 € dopo la mezzanotte