Puglia in festa

Descrizione evento: Splendido week end tutto dedicato alle bellezze del promontorio del Gargano. La montagna sul mare ci aspetta nel pieno del suo splendore tra sentieri mozzafiato, spiagge immerse negli aromi della macchia mediterranea, bianche falesie a picco sull'Adriatico e caratteristici borghi marinari. Dai tuffi rigeneranti nel mare cristallino della Puglia passeremo a un trekking scenografico sul Sentiero delle Orchidee, un cammino estremeamente suggestivo nel pieno della fioritura delle orchidee spontanee. Gran finale con l'irrinunciabile visita al Santuario di San Michele di Monte Sant'Angelo e alla sua grotta, antichissima meta di pellegrinaggio. Ci aspetta un altro week caratterizzato dal piacere della scoperta al ritmo lento del cammino, con il comfort degli spostamenti effettuati in bus privato.



Primo giorno: Arrivo a Mattinata e breve trekking sul sentiero natura per raggiungere la spiaggia di Vignanotica. Il sentiero, immerso nella macchia mediterranea tra mandorleti e uliveti, offre una vista mozzafiato sui faraglioni di Baia delle Zagare e arriva alla spiaggia di Vignanotica celebre per la monumentale falesia di calcare bianco. Bagno rigenerante e pranzo al sacco. Nel pomeriggio sistemazione in albergo. Visita del centro storico di Vieste al tramonto, con i suoi vicoli caratteristici, il fornitissimo e folckloristico mercatino dei prodotti tipici, Il Castello, la Cattedrale e il “Pizzomunno”, l'imponente monolite di pietra bianca alto 25 metri diventato simbolo del borgo garganico. Cena in locale tipico di Vieste. Rientro in albergo e penotto.



Difficoltà escursione Sentiero Natura (Turistica, T) Distanza: 5 km dislivello 60 mt.



Secondo giorno: Trekking sul Sentiero delle Orchidee, con la vista che spazia sul mare Adriatico toccheremo parte della monumentale Foresta Umbra ammirando le più belle e coloratissime specie di orchidee spontanee del Gargano. Pranzo al sacco. Trasferimento a Monte Sant'Angelo. Visita guidata del borgo di Monte Sant'Angelo, il Museo e l'antico Santuario dedicato a San Michele Arcangelo con la grotta meta storica dei viandanti di tutta Europa. Rientro in bus in serata.



Difficoltà escursione (Escursionistica, E) Distanza: 14,5 km dislivello 350 mt.



Abbigliamento e materiali per escursione: mantellina impermeabile, scarpe da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, costume da bagno, acqua 1 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti, crema solare. Pranzo al sacco.



Quota di partecipazione € 165,00 a persona



La quota comprende:

- Viaggio a/r in minivan

- Carburante e pedaggio

- Soggiorno in hotel con prima colazione

- Cena del sabato in ristorante tipico a Vieste

- Guida ambientale escursionistica (Certificata Aigae, Associazione Guide Ambientali Escursionistiche

- Ingresso e visita guidata del Museo e del Santuario di S.Michele Arcangelo

- Assicurazione medico bagaglio



La quota non comprende:

pranzo al sacco del primo giorno e del secondo giorno - extra di natura personale - tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.



Supplemento camera singola € 20,00

Riduzione bambini fino a 12 non compiuti in camera con due adulti € 20,00



Punti di partenza: Fermo - Civitanova Marche



Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Acconto richiesto €70 al momento della prenotazione.

Saldo 2 settimane prima della partenza entro il 4 Maggio.



Numero minimo partecipanti totali 10.

In caso di annullamento del viaggio per il mancato raggiungimento del minimo partecipanti, l'acconto verrà restituito.



INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 0734/229984 - 0734/228767

info@leonardoviaggi.it

Anche su Whatsapp al n. 3713430177

INFO: Alessandro Galloppa, Guida Escursionistica

3285943956 (anche Sms e Whatsapp)



(Photo by Millhoud)