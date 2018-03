Puglia in festa

Descrizione evento: Pasquetta a Canosa di Puglia: cucina locale, ulivi secolari ed archeologia

Duplice proposta per Lunedì dell’Angelo, 2 Aprile p.v., a Canosa di Puglia (BT) da parte di OmniArte.it in collaborazione con Fondazione Archeologica Canosina, Museo dei Vescovi e Concattedrale San Sabino.

Sarà, difatti, possibile partecipare al seguente Tour della città visitando:

Cattedrale San Sabino e Mausoleo di Boemondo Museo archeologico Ipogeo Scocchera B Battistero di San Giovanni Domus romana Oppure prender parte al GranTour che comprende:

Cattedrale San Sabino e Mausoleo di Boemondo Museo archeologico Ipogeo Scocchera B Battistero di San Giovanni Domus romana Basilica di San Leucio Museo dei Vescovi Entrambi partiranno alle ore 9.30 del mattino e alle ore 16.00, con raduno all’Infopoint in Piazza Vittorio Veneto. Inoltre, sarà possibile pranzare in vari ristoranti della città.

Infine, ricordiamo che il Parco Archeologico di San Leucio sarà aperto, indipendentemente dalle passeggiate archeologiche sopracitate, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00.

Si ricorda che è richiesta la prenotazione al 333 8856300, al quale si rimanda per ulteriori informazioni. Per ulteriori curiosità rimandiamo al nostro sito www.canusium.it e alle nostre pagine Facebook: Fondazione Archeologica Canosina(https://www.facebook.com/canusium.it/) e Società Cooperativa OmniArte.it (https://www.facebook.com/ominiarte.it/). Vi invitiamo a seguirci su Instagram (fac_canusium) e a recensire i nostri siti presenti su TripAdvisor.

