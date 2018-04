Puglia in festa

Descrizione evento: AL VIA LA PASS CARD A CANOSA DI PUGLIA(BT): ARCHEO TREKKING E PASSEGGIATE ARCHEOLOGICHE IL 1 MAGGIO

Una proposta diversificata ed allettante quella realizzata per il 1° maggio 2018, da parte della Società Cooperativa OmniArte.it Difatti, è possibile scegliere tra le seguenti opportunità:

le Passeggiate Archeologiche, all’insegna della storia e delle bellezze monumentali di Canosa di Puglia(BT), mediante un percorso pedonale articolato per il centro cittadino che si svolgerà seguendo tali mete: il Museo dei Vescovi ; ilMuseo Archeologico di Palazzo Sinesi con le sue raffinate ceramiche funerarie; i resti di una domus aristocratica di epoca romana presso Colle Montescupolo (I-II sec. d.C.);l'Ipogeo Scocchera B (III-II sec. a.C.);il Parco Archeologico di San Giovanni; ed il Mausoleo di Boemondo (XII sec.). l’Archeo trekking, il quale abbina la scoperta delle armoniosità naturalistiche e culturali del territorio canosino al trekking e si snoderà per le seguenti tappe: la Necropoli di Pietra Caduta (V e IV secolo a.C) caratterizzata da tombe a monocamera; l’Ipogeo del Cerbero(III sec. a.C.);le Terme Lomuscio(II sec.d.C.); il Tempio di Giove Toro (II sec.d.C.); la Domus romana di Colle Montescupolo e il magnifico Parco Archeologico di San Leucio con gli emblematici capitelli corinzi figurati .

Per lePasseggiate Archeologiche l'appuntamento è nella centralissima Piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia(BT) presso il Museo dei Vescovi alle ore 9.30 mentre nel pomeriggio alle ore 16.00.

L’incontro per l’Archeo Trekking è stabilito presso il Parco Archeologico di San Leucio alle ore 9.30.

In caso di maltempo, si visiteranno i luoghi al coperto, inoltre per la partecipazione guidata è obbligatoria la prenotazione chiamando l'utenza 333 88 56 300, o scrivendo all'indirizzo mail: omniarte.it@gmail.com. per ulteriori informazioni e percorsi dettagliati per raggiungere città.



Ilenia Pontino