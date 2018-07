Puglia in festa

Descrizione evento: SÉ-MENTI IN FESTA 3



Il 3 Agosto Marittima si colora della cultura africana, con il tanto atteso Festival del commercio Equo-Solidale e Sociale del Salento







Marittima, 12 Giugno 2018.



Stesso giorno, stesso mese: ritorna il 3 Agosto a Marittima (LE) l’attesissimo evento targato equo-solidale, giunto alla terza edizione: Sé-Menti in Festa 3, l’unico festival del commercio fairtrade e sociale del Salento, che nelle scorse due edizioni ha radunato orde di visitatori curiosi ed entusiasti.



A fronte della tematica storico-culturale locale dello scorso anno, il 2018 supera i confini nazionali e si tinge della cultura africana, con particolare riferimento alle cooperative sociali che lavorano nel continente.



Per abbracciare ogni aspetto relativo a tale tematica, saranno istituiti 4 percorsi culturali, ramificatisi tra le strade del centro storico di Marittima, che illustreranno, oltre alle coop. sociali, anche la cultura culinaria, i costumi, le tradizioni, la musica, l’arte e la danza.



I visitatori, muniti di mappa illustrativa, saranno guidati nei percorsi itineranti ed informati sui molteplici interventi che qua e là faranno capolino durante la serata: tavole rotonde, convegni, dialoghi tra esperti, ricercati interventi musicali, spettacoli di danza africana. La serata terminerà con il concerto di un gruppo autoctono del continente, i “Lion the Africa”.







Rivolgendo lo sguardo ai convegni, nello specifico si assisterà a:



Un convegno inaugurale (Via Roma, sede Pro Loco) – riguardante le cooperative sociali che operano in Africa.



Un convegno sul fenomeno della discriminazione, da un punto di vista psicologico (giardino della sede della Bottega Equo-Solidale Marittima)



Un convegno riguardante la tematica dell’immigrazione, trattata da un punto di vista geo-politico (Palazzo Russi, Piazza Principe Umberto) - Associazione Culturale “Arch. Saverio Nuzzo”.







Lungo la strada principale del paese, che attraversa Piazza P.Umberto e comprende le corti e i cortili aperti per l’occasione, saranno adibiti 23 standche esporranno i prodotti a marchio equo-solidale delle cooperative sociali africane, con possibilità di acquisto pro-beneficienza.







Costante e gioioso è il lavoro svolto per mesi e mesi dal gruppo di giovani volontari della Bottega Equo-Solidale Marittima, e di tutta la comunità che fornisce il proprio contributo alla buona riuscita della serata, spalleggiati dall’Amministrazione Comunale e collaborando con l’associazione “Arapaima –Fishing team Marittima” e la “P.G.S Onde Vive”.







Sè-Menti in Festa 3, dunque, racchiude la vera essenza della solidarietà e della diffusione culturale, ed intende sensibilizzare verso il commercio sostenibile, la tutela dell’ambiente e dei piccoli produttori, contrastando lo sfruttamento e la povertà, e lo fa presentando a tutti la possibilità di conoscere e di fornire il proprio contributo per questa causa, in quanto la scelta del singolo verso un consumo critico è fondamentale.



Inoltre, informiamo che giorno 28-06-2018 ore 10.30 presso la sala stampa della Regione Puglia, vi sarà la conferenza stampa di presentazione evento alla presenza di:



Loredana Capone, Assessore alla Cultura e al Turismo Regione Puglia



Francesco Casciaro, Responsabile Esecutivo Bottega Equo-Solidale Marittima;



Giandomenico Letizia, Assessore alla Cultura Comune di Diso;



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.equomarittima.jimdo.com, le pagine dei principali social network (facebook, instagram, twitter, youtube), oppure contattare il 3204173720.



Evento Patrocinato da: Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Diso, Ass. Botteghe del Mondo, Equo Garantito, Ass. Architetto Saverio Nuzzo.



Official Media Partners: BelPaese, Canale 85.