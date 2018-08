Puglia in festa

Descrizione evento: Dal 26 luglio al 2 settembre 2018 a Cassano delle Murge (BA)

torna LA GRANDE FESTA,

Il più grande evento dedicato alla Birra ed ai sapori murgiani.

"L’aia dell’Amicizia" farà da location, ad una delle feste pugliesi di maggiore successo. Pierino Caponio e la sua Famiglia darà, ancora una volta, vita all'evento murgiano che, anno dopo anno, rinnova la sua "fama" ormai a livello nazionale.



Questa è la 26° edizione dell'evento che dopo più di cinque lustri riscuote sempre maggiore successo confermato dal grande afflusso di pubblico, proveniente da tutta la Puglia, e sottolineato dalla presenza di turisti di tutto il territorio nazionale ed estero.



Vasto ed eterogeneo il programma degli eventi, che accompagnano "LA GRANDE FESTA di PIERINO" dedicata alla Birra e ai sapori murgiani: musica jazz dal vivo, musica rock, musica popolare,

cabaret ma anche divertimento per grandi e bambini "En plein air" in zone dedicate che fanno da background all'assaggio dei piatti tipici e alla vasta scelta di birre.



La particolarità di questa festa è quella di abbinare i piatti ed i prodotti della Murgia, dai forti sapori, alla birra bavarese: due culture gastronomiche apparentemente lontane che si confrontano nei gusti e si valorizzano ed esaltano a vicenda.



La signora Vita, moglie di Pierino è la responsabile delle cucine dell'Agriturismo Amicizia; è lei che sceglie e prepara insieme al suo Staff le migliori ricette che fanno riferimento ai ricchi piatti della Murgia ed ai famosi "prodotti tipici" della tradizione pugliese.



Tutta la gastronomia è curata dall’AGRITURISMO AMICIZIA con i prodotti tipici biologici della Murgia, tra cui salsicce, formaggi, latticini, tutti di propria produzione.



L'area attrezzata con giochi e divertimenti dedicata ai bambini, concede a chi vuole portare con se i propri figli un'ulteriore spunto per una serata divertente ed in pieno relax.



In più LA GRANDE FESTA mette a disposizione dei propri clienti un sistema di "prenotazione del tavolo interattivo" (https://www.festeesaporimurgiani.it/p/prenota-il-tuo-tavolo.html) che permette, con il proprio smartphone, di evitare di rimanere senza tavolo.