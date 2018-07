Puglia in festa

Descrizione evento: “Dialoghi sul patrimonio rupestre: progettualità della ricerca, istanze di valorizzazione e identità territoriale”. A Massafra per gli “Incontri nella Chora” c’è Manuela De Giorgi Si svolgerà venerdì 20 Luglio 2108 a partire dalle ore 18.30 presso la sala conferenze del Palazzo della Cultura di Massafra, il quarto appuntamento riservato agli “Incontri nella Chora”, una serie di iniziative organizzate dallo Info Point turistico, gestito dalla Coop. Nuova Hellas, per condividere i risultati della conoscenza scientifica e promuovere l’immagine di una città ospitale che punta ad una gestione sostenibile dei suoi attrattori turistici, afferenti al patrimonio culturale locale.

Obiettivo de “Gli incontri nella Chora” è quello di elevare la qualità culturale del turismo nell’area Magna Grecia, Murgia e Gravine per contribuire alla destagionalizzazione dei flussi e agli indirizzi strategico funzionali del sistema dell’accoglienza in Puglia.

Relatrice dell’incontro previsto e proposto nell’ambito dell’Avviso Pubblico per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli info point turistici dei comuni che aderiscono alla rete regionale, è Manuela De Giorgi, ricercatore del Dipartimento di Beni Culturali presso l’Università del Salento.

Dopo la laurea in Beni Culturali, Manuela De Giorgi ha frequentato la Scuola di Specializzazione in "Tutela e Valorizzazione" dell’Università della Tuscia (Viterbo), dove ha approfondito tematiche connesse alla diagnostica non invasiva e alla valorizzazione dei Beni Culturali. Nel 2002 ha conseguito un Master of Arts in Byzantine Studies presso il Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies (University of Birmingham, U.K.) con una tesi di iconografia bizantina. Nel 2006 ha discusso una tesi di dottorato in Storia dell’Arte dal titolo La pittura tardo-comnena in Italia meridionale e Sicilia: affreschi e icone. Nell’ottobre del 2006, ha vinto una borsa di ricerca post-dottorale presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz. Presso lo stesso Istituto, dal febbraio 2009, ha ricoperto la posizione di Assistente Scientifica del Direttore. Dal novembre 2010 è ricercatore presso l'Università del Salento, e tiene insegnamenti di Storia dell’Arte Medievale e di Storia dell’Arte Bizantina presso i Corsi di Studio del Beni Culturali. È stata responsabile scientifico di diversi progetti, tra i quali “DiaCavHe. Rocce e colori da salvare. Per un protocollo di ‘diagnostica di contesto’ del patrimonio rupestre” del CNR. Dal 2002 e per tre stagioni ha partecipato alla Missione Archeologica Italiana, diretta da R. Pierobon dell’Università “Federico II” di Napoli, nel territorio di Iasos e del Golfo di Mandalya – Caria, (Asia Minore) e dal 2012 fa parte della Missione Archeologica Italiana di Hierapolis di Frigia (Turchia).

Manuela De Giorgi sarà introdotta e converserà con il direttore tecnico dell’Info Point turistico di Massafra, il dott. Giovanni Berardi, illustrando le finalità dei prossimi progetti di ricerca inerenti il patrimonio culturale rupestre, che interesseranno anche il territorio massafrese, con particolare riguardo alle possibilità di valorizzazione turistica che ne derivano.

L'attività in oggetto sarà erogata gratuitamente a turisti e visitatori. Info & contatti:

Info Point Massafra, Piazza Garibaldi, 74016

Tel. 099 880 4695 / 338 565 96 01

info@massafraturismo.it @massafraturismo