Descrizione evento: Martedì 24 Luglio, ore 22,30, al Villanova, in via Basento a Pulsano / Taranto:

Lato B in concerto...il canzoniere di Lucio Battisti in tour.



Gianluca De Rubertis (Il Genio, Ufovalvola), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Ufo Lino Ufo Lino (The Winstons, Ufovalvola) insieme per eseguire canzoni indimenticabili come "Ancora tu", "Con il nastro rosa", "Il tempo di morire", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "Pensieri e parole", E penso a te" e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol anni 70. Un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo lungo più di 2 ore, capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.



Ticket ridotto 3 € x chi cena - ticket intero 5 €, solo spettacolo.

Prenotazione Tavoli: 3406592744 - Infoline: 3384273389.