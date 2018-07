Puglia in festa

Descrizione evento: Il 28 e 29 Agosto vi attende un nuovo evento de “Le Notti dell’Archeologia 2018” a Canosa di Puglia (BT) . La rassegna estiva, realizzata dalla Fondazione Archeologica Canosina Onlus, prosegue con due eventi che trasporteranno i partecipanti nella magnifica età romana.

Di seguito le iniziative:

SABATO 28 LUGLIO:

?Dalle ore 19.00 alle 21.30-->“VIVI LA DOMUS”?

?Domus romana Colle Montescupolo

?esposizione d'abiti dell'epoca

?giochi di luce

?proiezioni e video di una domus romana

?Dalle ore 19.30 alle 21.30-->“LA CITTA' DI PIETRA E DI MARMO"?

?passeggiata archeologica con raduno alle 19.30 presso Infopoint in piazza Vittorio Veneto

?Terme Lomuscio

?Tempio di Giove Toro

?Domus romana

?Palazzo Iliceto

DOMENICA 29 LUGLIO:

?Dalle ore 19.00 alle 21.30-->“VIVI LA DOMUS”?

?Domus romana Colle Montescupolo

?esposizione d'abiti dell'epoca

?giochi di luce

?proiezioni e video di una domus romana

?SPETTACOLO MARIONETTE

?Dalle ore 19.30 alle 21.30-->“LA CITTA' DI PIETRA E DI MARMO"?

?passeggiata archeologica con raduno alle 19.30 presso Infopoint in piazza Vittorio Veneto

?Terme Lomuscio

?Tempio di Giove Toro

?Domus romana

?Palazzo Iliceto

PER INFO E PRENOTAZIONI 3338856300