Puglia in festa

Descrizione evento:

Sentirsi parte di un luogo, di un tempo, di uno spazio di vita. «« connessione »» profonda ad una terra di mezzo del profondo Sud che trova in sè la forza di un rinnovamento costante. Viversi la bellezza di un tramonto, la poesia di un cantastorie, la luna e la scena di un Teatro contemporaneo, «« connessione »» profonda alla voglia di emozioni, alla necessità di ritrovarsi. Sfidarsi e andare contro. Rompere i confini. Accogliere l’arte. «« connessione »» profonda con il bello. Di questo vuole raccontare Connessioni. Della bellezza della connessione tra esseri umani. Della bellezza della connessione tra le arti. Della bellezza. Di recente ideazione, il progetto nasce con l’intento di creare uno spazio capace di contenere espressioni artistiche e teatrali, che abbiano una connotazione contemporanea. Ci siamo chiesti cosa volesse dire essere “contemporanei” nella nuova scena teatrale, credendo che questa contemporaneità fosse punto nevralgico dal quale far partire un processo di ricerca e sperimentazione. La scelta è ricaduta su una tipica Masseria Pugliese, che già nell’Agosto 2017 si è trasformata in un Teatro Contemporaneo Indipendente a cielo aperto; ospitando spettacoli e performance teatrali e offrendo la possibilità di “connettersi” profondamente ad una terra ospitale del profondo Sud.