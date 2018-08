Puglia in festa

PARCO BADEN POWEL via stano

Descrizione evento: L'universo di "Gi.Ri. D’Arte 2018 - collettiva di arte, musica, spettacolo e sapori", è l'appuntamento che Orizzonti 2001 vi offre per il 7 agosto 2018 nella zona del Parco Baden Powell via Stano di Ginosa, in provincia di Taranto. Nel corso dell’evento si alterneranno performance musicali, teatrali, fotografiche, pittoriche, narrative all'interno di uno spazio che funge da unico grande contenitore che si affaccia sulla sponda incantevole della Gravina.Non mancherà neanche quest’anno l’appuntamento con la tradizione enogastronomica locale.

https://www.youtube.com/watch?v=z8DGl7Xv4z8