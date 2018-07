Puglia in festa

Descrizione evento: TOP FASHION MODEL 2018, SABATO 28 E DOMENICA 29 LUGLIO LA FINALE A GIOVINAZZO

La moda e la bellezza protagoniste in Cala Porto ed in piazza Vittorio Emanuele II



Una due giorni all’insegna dell’eleganza e della bellezza la quarta edizione di “TOP Fashion Model - International Fashion Award”, che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 luglio a Giovinazzo, rispettivamente in Cala Porto ed in piazza Vittorio Emanuele II.



Per la prima volta nella storia della manifestazione organizzata da Carmen Martorana Eventi, l’evento sarà presentato dal noto personaggio televisivo Garrison Rochelle, maestro di danza, ballerino e coreografo di fama mondiale, presente a Giovinazzo domenica 29 luglio.



Sabato 28 luglio a dare il via a Top Fashion Model ci sarà l’ideatrice ed organizzatrice della manifestazione Carmen Martorana che indosserà le prestigiose creazioni firmate Giulio Lovero Atelier. A deliziare la platea direttamente dal Paris Fashion Shooting Maria Pia Eramo che presenterà una collezione realizzata in tessuti glitter, mood del momento. Passerella ideale anche per la sinergia tutta estiva tra i preziosi occhiali da sole di Ottica Eos e i seducenti costumi da bagno di Impeccable Luxury di Rossana Marzella RM Mencar che gestisce il marchio TOP Fashion Model for Italy per la Repubblica Dominicana. Spettacolare istant fashion di Antonio Extempore che stupirà il pubblico creando abiti in uno show live. All’artista leccese verrà conferito l’International Fashion Award.



Domenica 29 luglio, a ridosso dell’imponente fontana dei Tritoni direttamente dalla trasmissione televisiva cult “Amici” arriverà il travolgente e solare Garrison Rochelle. Scoccherà il momento dell’alta moda dello stilista Roberto Guarducci che presenterà la collezione per i quarant’anni di carriera (più di venti nella maison Fendi), ispirata al pittore della Belle Époque Giovanni Boldini. Con la collezione “Nuit Claire” della giovane stilista Arianna Laterza si vivrà l’atmosfera del romantico cielo stellato di Parigi. Femminilità, classe e cura dei dettagli contraddistingueranno la collezione di Vittoria Romano, reduce dal Gran Galà di Sanremo. Una raffinata sobrietà sarà, invece, protagonista delle creazioni ispirate ai diversi Stati DANYmo di Daniela Taddeo. Eleganza e raffinatezza per l’alta sartoria Made in Italy di Donna Abbigliamento, storico atelier pugliese delle grandi firme come Cavalli e Impero Couture.

Completeranno il fashion show le sculpture dress dell’artista Michele Casto, ispirate ai film fantasy e realizzate con materiali da riciclo. Spazio all’esaltazione dell’arte con il body painting dell’artista pugliese Massimo Nardi. Coinvolgente momento musicale con la talentuosa cantante Serena de Bari, anche lei proveniente da “Amici”, con il ritmo contagioso dei ballerini di Dance Team Giovinazzo ASD oltre alla sensuale musica argentina di Mimmo Cavallo e della sua fisarmonica.



“Sarà un’edizione imperdibile tesa come sempre alla valorizzazione della moda e delle bellezza – afferma Carmen Martorana- Una giuria altamente qualificata assegnerà alle ragazze che sfileranno nella due giorni il titolo di “TOP Fashion Model 2018”, di “TOP Fashion Model Eleganza” e “TOP Fashion Model Bellezza””. Le vincitrici parteciperanno alla crociera TOP Fashion Cruise, in collaborazione con Costa Crociere. Previsto anche il momento dell’hair show live coordinato da Gioele de Liso “Il Giornale del Parrucchiere” con tecnici provenienti da tutta Italia come la make up artist Angela Angela Noemi Scamarcio e gli hair stylist Matteo Difrancesco, Anna Maria Ludovico, Romina Semeraro, Anila Mece Gjoka, Giovanna Parisi, Francesco Musella, Cristina Vozza. Ospiti dell’evento anche le precedenti vincitrici TOP Ilaria Petruccelli e Roberta Molinini ed “Il Volto più bello d’Italia”, il modello catanese Giuseppe Ricciardi.

L’evento è patrocinato da Città Metropolitana di Bari, Comune di Giovinazzo, Camera della Moda Puglia e Basilicata, Confartigianato Giovinazzo, Accademia di Belle Arti di Bari, FederModa Italia, L.I.L.T. Lega Italiana Lotta Tumori Sez. Bat.

Posti a sedere con invito. Servizio video a cura di Anna Belviso e foto a cura di Camera della Moda Puglia e Basilicata. Si ringrazia: Ristorante-Birreria Trappistventotto, H.U.N.T. Abbigliamento, DMA Agency, De Palma Gioielli, Agenzia Viaggi Coral Reef, Ottica Invista, Ibis Hotel, Kiara Estetica e Benessere, Elisir Profumeria, Studio Estetika, Garden Stella, Simar Antincendio, Dilmundo Traslochi e Trasporti, Montenegro Luca Ingrosso Frutta, Il Giardino di Melody, Il Canaruto, Ristorante Al Porticciolo, San Marco Concept, Piadinoteca Braceria Il Pugliaccio, Salumeria Generoso, Sala Ricevimenti L'Ancora, Giotti Pasticceri, Ristorante La Tradizione, Angeli.