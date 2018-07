Puglia in festa

Descrizione evento: Come da tradizione, Confartigianato Noci, con il patrocinio del Comune di Noci, organizza Moretto & Spumone in Piazza, evento in due giorni dedicato alla conoscenza di queste squisite tipicità realizzate dai Maestri gelatieri artigiani. Con la collaborazione di Giuseppe Mancini, Pastry Chef Consultant daremo vita ad un momento unico di intrattenimento, nella godibile cornice di Piazza Garibaldi a Noci, con l'ambizione di creare un appuntamento culto dell'estate pugliese. Musica ed eventi collaterali contribuiranno ad allietare le serate tradizionalmente dedicate a San Lorenzo in attesa di un desiderio, di una stella cadente.