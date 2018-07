Puglia in festa

Descrizione evento: Claudio Quarta Vignaiolo per il secondo anno è partner dei più bei Marina del Salento: Brindisi, San Foca e Santa Maria di Leuca. Per tutta l’estate i turisti che attraccheranno nei tre porti salentini riceveranno uno speciale benvenuto: un calice fresco dei vini Claudio Quarta. Il terroir dell’entroterra salentino e irpino – le tre cantine Claudio Quarta Vignaiolo sono infatti a Guagnano, Lizzano e in Irpinia – si sposta sulla costa e in barca per accogliere i numerosi turisti che scelgono la Puglia.

Domenica 29 luglioil primo degli appuntamenti dell’estate con i vini Claudio Quarta nei porti salentini: a partire dalle ore 18 l’Happy Hour musicale “Vini e Vinili” per gustare il tramonto nel porto turistico di San Foca.

La partecipazione è libera e prevede l’assaggio dei vini e uno special price per gli ospiti e i diportisti che vorranno acquistare i vini.