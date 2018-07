Puglia in festa

Descrizione evento: Festa, musica e tanti piatti tipici che hanno come protagoniste assolute le eccellenze enogastronomiche del territorio: giovedì 9 agosto torna anche quest’anno la “Sagra dei Sapori Locali”, giunta alla 18° edizione, organizzata dal Comitato Festa Madonna delle Grazie con il patrocinio del Comune di Sannicola. Un tuffo nella tradizione e nei sapori dei prodotti tipici locali, dal “panino cu la sarda e ricotta forte” alle “ricchie e minchiareddhi”, dai “pezzetti te cavaddhu” ai “panzerotti, pittule e purpette” e alle tante specialità portate in tavola dalle sapienti mani dei volontari che già dal primo pomeriggio inizieranno a preparare gli impasti ed accendere i fornelli. La serata sarà allietata dalle travolgenti pizziche e stornelli dei “Calandagruppo” e si concluderà con il concerto di Antonio Amato Ensemble, storica voce della “Notte della Taranta”. Una grande festa interamente dedicata alle antiche ricette dei nostri antenati tramandate gelosamente e con orgoglio alle nuove generazioni… Per tutti l’appuntamento, da non perdere, è per giovedì 9 agosto in Piazza delle Mimose (largo mercato) a Sannicola.