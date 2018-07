Puglia in festa

Descrizione evento: Si terrà il 9 agosto, il primo appuntamento di Molfetta in Prosa con Paolo Sassanelli e La Leggenda Paganini, nuova scommessa del Carro dei Comici, con la compagnia di Francesco Tammacco.

Una rassegna, che vedrà per l’edizione 2018 due grandi nomi del panorama teatrale, il primo appuntamento sarà il 9 agosto (Anfiteatro di Ponente) con Paolo Sassanelli ne “La leggenda Paganini”. Lo spettacolo è in un tempo unico, per non interrompere mai la tensione dell’evento, e prevede l’esecuzione dei grandi capolavori del compositore genovese, i Capricci per violino solo, la Sonata Concertata per violino e chitarra, Ghiribizzi e le Variazioni sul Carnevale di Venezia per chitarra, il celebre Cantabile in Re maggiore, la prima Sonata per violino e chitarra dal “Centone” e il guizzo inconfondibile della “Campanella”, tratta dal terzo tempo del Concerto n. 2 per violino e orchestra.

Talentuoso, precoce, prodigioso, virtuoso, straordinario: per Paolo Sassanelli, Paganini è una vera e propria pop star. Ad accompagnare Paolo Sassanelli ci sarà Davide Alogna, al violino, e Giulio Tampalini alla chitarra.

“Molfetta in Prosa” rientra nel cartellone di Eventi Molfetta dell’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Molfetta e vuole portare i grandi nomi del panorama teatrale nazionale in città.

Ingresso ore 20.45, Sipario ore 21.15, ticket posto unico 6 euro in prevendita al Teatro del Carro in via Giovene 23 e all’Ufficio Iat di Molfetta in Via Piazza 27/29- Per info e prenotazioni: 3397758173 - 3336259112. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com