Puglia in festa

Descrizione evento: Nuovo appuntamento con il palinsesto di eventi live estivi del Garibaldi Cafè: martedi 7 agosto in scena il Made in Italy Duo - Francesco Morelli&Simona Candita con un esibizione dal vivo in unplugghed dei maggiori successi del panorama italiano degli ultimi cinquant'anni. Inizio serata ore 21.30 in piazza Garibaldi con le tante proposte del Garibaldi Coffee&Drink per soddisfare la vostra cena o per trascorrere il post serata estivo con un gelato,caffè,cocktaileria e tanto altro