Puglia in festa

Descrizione evento: La Proloco città di Massafra, con il Patrocinio del comune di Massafra, organizza la 2^ edizione della Sagra “Do fr'sedd e du Pen cunzet”: l'appuntamento è per il 9 agosto, a partire dalle ore 21, nello splendido scenario del castello Medioevale.



In una cornice storica, sarà possibile gustare prodotti da forno arricchiti da gustosi condimenti, il tutto grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione dei panificatori e ristoratori locali.

La serata sarà allietata dagli “Scazzicapieti”, band del sud Italia che ha nel proprio repertorio brani di musica popolare salentina, pizzica e inediti.



In Via Lopizzo ci saranno le suggestive e colorate barche di Santa Maria ad accompagnare i visitatori in un percorso curato dall'associazione culturale San Leonardo e dal comitato Santi Medici.



A cura dell'associazione fotografica Grandangolo sarà allestita “Corte in Mostra”.



La Sagra rientra nell'ambito del programma “Massafra Estate”, il cartellone di eventi organizzato dalla città di Massafra – Assessorato al Turismo e alla Cultura.



Fate passaparola e non mancate, la Proloco vi aspetta.