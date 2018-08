Puglia in festa

Via manisco (traversa via del mare)

Descrizione evento: Il mondo dei bambini bambini nasce per far tascorrere una serata proprio a loro e non solo anche ai genitori. Durante questa feste ci sono gonfiabili dalle grandi dimensioni e in oltre ci sarà il calcio balilla umano, dove si possono formare delle squadre formata da 5 giocatori e divertirsi. La serata sarà aperta da uno spettacolo di magia eseguito da "IL MAGO COI BAFFI" e a seguire il concerto degli "IPERGALATTICI", una cover band, dove canterà le canzoni dei cartoni a partire dagli anni 70 sino ai 2000