Descrizione evento: Sfilata cinofila amatoriale per cani di razza e meticci, premi per ogni categogia Mini Medi e Big, PREMIO SPECIALE GIOVANI CONDUTTORI, PREMIO SPECIALE MISS ELEGANCE, TROFEO EMMA RISERVATO TERRANOVA.

Iscrizione 5€, il ricavato sarà devoluto in favore dei randagi del territorio.

Info e contatti al 3471781411 whatsapp