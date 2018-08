Puglia in festa

Descrizione evento: Giovedì 16 agosto, ore 22:30, nell’ambito della rassegna “I grandi autori della musica italiana”, il Villanova (via Basento – Pulsano / TA), presenta: Omaggio a Dalla e De Gregori con Studio ‘82 in concerto.



Il progetto DALLA-DE GREGORI ripropone una selezione di brani di due tra

i più importanti artisti della scena musicale e cantautoriale italiana.

Alcune delle canzoni presentate, riarrangiate secondo lo stile personale

della Band, fanno parte di uno storico Tour, BANANA REPUBLIC, realizzato

insieme dai due cantautori alla fine degli anni’70.



Da Banana Republic a Balla balla ballerino, da Alice a Titanic, per un viaggio artistico nella storia della musica italiana.



Line up:

Armando Carrera, voce, chitarra, piano, armonica

Giovanni Carrera, basso, vocal

Marcello De Felice, batteria, vocal

Andrea Palazzo, percussioni

Vito Rizzi, tastiere e sinth

Ivan Romanazzi, chitarra



-----------



VILLANOVA

Via Basento - Pulsano / TA

Start ore 22.30 - Ticket 5 € / Per chi cena, Ticket 3 €



infoline e prenotazioni:

3406592744 - 3384273389.



-----------



Prossimi concerti in programma



Lunedi 20 agosto (fuori programma):

EL CACIQUE

In concerto

Salsa NewYorkese ‘70



Martedì 21 agosto:

RINOPLASTICI

in concerto

Tributo a RINO GAETANO



Martedì 28 agosto:

VASCONNESSI

in concerto

Omaggio a VASCO ROSSI