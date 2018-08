Descrizione evento: Lunedì 20 Agosto, ore 22,30, al Villanova, in via Basento a Pulsano / Taranto: El Cacique in concerto – reunion 2018 (Salsa NewYorkese ’70).



La band: Gianni Losasso: voce e trombone, Marcello Losasso: voce e percussioni, Pina Castiglia: congas, Pino Magaldi: Chitarra e cori, Aldo Scatigna: flauto, tromba e cori, Piero Monopoli: sax tenore e cori, Roberto Andrisani: contrabasso, Daniele Pignatelli: pianoforte, Piero Cosa: voce e percussioni, Giovanni Delcore: bongo e cori, Massimo Negro: timbales, Angelo Losasso. batteria e cori e Mario Mario Peruggini: produzione audio.



Prima e dopo il concerto: Ciro Merode Dj Set



Solo spettacolo, ticket 5 € – Per chi cena, ticket ridotto 3 €.

Prenotazione tavoli: 3406592744 info line: 3384273389.