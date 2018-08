Puglia in festa

Descrizione evento: L’ Associazione Musico Culturale “Suoni dal Castello” di Conversano,nell’ambito della III edizione della rassegna Masseria Orlandi in Jazz organizza il concerto del Cercle Magique Trio , nella meravigliosa cornice settecentesca di Masseria Orlandi a Turi - Sabato 25 Agosto ore 21.00 .



I protagonisti di questa sopraffina formazione sono Nando Di Modugno (chitarra), Vincenzo Maurogiovanni (basso) e Gianlivio Liberti (batteria e percussioni).



Nato circa due anni fa, il trio vanta tre delle personalità più apprezzate, anche a livello internazionale, della scena jazz pugliese. A partire da Nando di Modugno (chitarra del gruppo) cresciuto in un ambiente musicale già in famiglia e diplomato con lode al Conservatorio di Bari, dove oggi è docente di chitarra, con Linda Calsolaro, alunna di Andres Segovia.



Le sue corde ben si sposano con quelle del basso di Viz (Vincenzo) Maurogiovanni, didatta e compositore, che ha acquisito notorietà nel panorama internazionale in seguito alla sua vittoria, nel 2007, all’Euro Bass Day di Verona, nonché al conseguimento del primo premio, nel 2010, del concorso BassMaster di Zagabria in Croazia. Sul basso elettrico, strumento che utilizza nelle diverse tipologie, approfondisce e applica sia gli aspetti ritmici che quelli legati alla polifonia esibendosi, negli anni, al fianco di nomi come John Stowell, Dario Chiazzolino, Pierluigi Villani, Pierluigi Balducci, Michael Marning, Aaron Spears, Gene Jackson, Phil Maturano e molti altri.



Ritmo pulsante del trio è, poi, la batteria di Gianlivio Liberti, professionista dal ’95 ed allievo del M° Benny Forestiere. Formatosi grazie all’incontro e studio con musicisti del calibro di Antonio Sanchez, Elvin Jones, Gene Jackson, Roberto Gatto, Dado Moroni, ha conseguito nel 2002, il diploma di alta qualificazione professionale per musicisti jazz presso Siena Jazz. La sua formazione lo porta a collaborare, sia in live che in dischi editi, con Emanuele Cisi, Robert Bonissolo, Yuri Goloubev, Roberto Ottaviano, Giovanni Amato, Piero Leveratto, Nicola Stilo, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e molti altri. Degne di rilievo le sue esibizioni internazionali negli Stati Uniti (J.A.L.C.), Polonia, Belgio, Olanda, Turchia, Albania, ex Jugoslavia e nei principali festival in tutta Italia.





“Cercle Magique”, creazione discografica firmata Dodicilune Records è unprogetto nel segno del jazz che ha come obiettivo quello di evocare l’immagine di suggestivi ed onirici paesaggi attraverso un armonioso dialogo fra strumenti musicali.“Cercle Magique” è frutto del prezioso incontro fra tre personalità musicali che, seppur diverse, appaiono in perfetta sintonia fra loro; il disco porta lo stesso nome del trio in virtù di quelle atmosfere mistiche ed esoteriche che suggerisce. E non vi sarebbe stato un titolo più evocativo se si pensa che l’espressione ‘Cercle Magique’ alluda a pratiche magiche di tempi lontani.Complici in questo gli interventi elettroacustici dei tre, le suggestioni jazz e l’incalzante retropensiero funk-rock che trasportano in un’altra dimensione spazio-temporale. Così, tutto appare animarsi d’improvviso, come se il mondo fosse risvegliato dalle vibrazioni incessanti delle percussioni e dalle linee tratteggiate del basso.”





LINE UP

Nando Di Modugno (chitarra)

Vincenzo Maurogiovanni (basso)

Gianlivio Liberti (batteria e percussioni).





Tutte le informazioni e prenotazioni

329 0284579 – 348 6042957



Masseria Orlandi

Agriturismo – B&B

Strada Santa Teresa n.7

(S.c. Gioia Orlandi) (2km da Turi direz Sammichele )

70010 – TURI (BA) – Italy

GPS 40°53'50.0"N 16°59'56.3"E

Email.: info at masseriaorlandi.it

www.masseriaorlandi.it

facebook / Masseria Orlandi



Avvisiamo in nostri ospiti che in caso di pioggia i concerti si svolgeranno all’interno

della struttura.



evento realizzato in collaborazione con :

Associazione Musico Culturale “Suoni dal Castello” Conversano"

Direzione artisticaRino Liuzzi -

Producer e Speaker "Jazz fusion e dintorni "Radio Amicizia InBlù"



Raffaella Cimmarusti– Responsabile della comunicazione “Suoni dal Castello” -, Producer, Speaker, Regista “Radio Amicizia InBlù”



#suonidalcastello