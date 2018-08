Puglia in festa

Descrizione evento: Di e con FRANCESCA PICA

Supervisione di Elena Bucci



Lo spettacolo ''MARE'' nasce dalla volontà di recuperare e mantenere viva la memoria culturale delle isole Eolie attraverso la messa in scena dei racconti di tradizione orale, raccolti dall'antropologa Marilena Macrina Maffei. La Maffei ha concentrato molto della sua ricerca in Italia centro-meridionale e in particolare nelle isole Eolie inadagando inoltre, per quanto riguarda le isole Lipari, la figura della donna pescatrice.

E' proprio dalla figura di una pescatrice e dalla sua storia che prende corpo lo spettacolo. La vita della protagonista, i racconti, i ricordi, si intrecciano con la storia orale locale, creando un fitto intreccio attraverso il quale risulti vivificato il sitema di credenze e pratiche proprio della cultura eoliana, facendo scivolare lo spettatore in un immaginifico viaggio senza tempo