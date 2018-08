Puglia in festa

TENUTE D'ONGHIA Via Vicinale San Pietro 300/C

Descrizione evento: EVERGREEN TRAVEL VI INVITA A LEGGERE NEL FRUTTETO DELLE TENUTE D'ONGHIA



Il pomeriggio prevede:



Visita guidata: passeggiata nei frutteti stagionali delle Tenute D'onghia Merenda bio Lettura all’ombra della grande quercia Laboratorio tattile: creazione a cielo aperto di un Leporello, libro a fisarmonica arricchito dalla fantasia di ogni bambino Gioco libero in area attrezzata



NB: Per bimbi dai 5-6 ai 10 anni. L'inziativa ha un costo di € 18,00 a bambino. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe chiuse e lozione repellente per le zanzare.