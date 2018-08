Puglia in festa

Descrizione evento: TRULLO 227_INSIDE OUT A cura di Graziella Melania Geraci e Shazar Gallery 2 | 3 Settembre 2018 Opening : 2 Settembre 2018 | dalle h. 19.00 Presso: Trullo Nicolo’, Via Ostuni 227 M, Martina Franca (TA) Eli Acheson-Elmassry | Galles, Dario Agrimi | Italia, Giovanni Battimiello | Italia, Rocco Dubbini | Italia, Lello Lopez | Italia, Ezia Mitolo | Italia, Giacomo Montanaro | Italia, Pantaleo Musarò | Italia, Mutaz Elemam | Sudan, Gabriel Orlowski | Polonia, Stefania Ricci | Italia, Paola Risoli | Italia, Rosemarie Sansonetti | Italia Alla sua terza edizione, si conferma ormai un appuntamento fisso l’evento pop up della Valle d’Itria: TRULLO 227, a cura di Graziella Melania Geraci e Shazar Gallery. Domenica 2 e lunedì 3 settembre, solo per due giorni, l’arte contemporanea ribalta gli ambienti e le tradizioni di un trullo pugliese, il Trullo Nicolò a Martina Franca, cancellando riferimenti estetici e aprendo nuove visioni. Artisti contemporanei nazionali e internazionali offrono uno scenario inedito, stimolati dalla tematica di quest’anno, INSIDE OUT, attraverso opere che svelano un percorso introspettivo ed emotivo. La scoperta di un’identità che coincide con l’essere avviene sulla scia del rovesciamento, quello che si trova dentro esce fuori e viceversa. Cambiano quindi i paesaggi fisici e intimi, i riferimenti si capovolgono lasciando il piacere o il dramma della rivelazione. In mostra opere evocative che sembrano partire da gesti e situazioni della vita quotidiana per poi approdare ad emozioni che indagano prospettive e valutazioni sui rapporti sociali. L’apertura dell’evento si terrà il 2 settembre dalle ore 19.00 presso il Trullo Nicolò in via Ostuni 227 M, Martina Franca (TA) INFO +393475999666 - +39 3391532484 Trullo Nicolo’, Via Ostuni 227 zona M, Martina Franca (TA), +39 475999666 grazie.geraci@gmail.com Shazar Gallery, Napoli -+39 3391532484- www.shazargallery.com shazar@virgilio.it FB shazargallery Instagram: shazargallery